Сделать голосование на сайте

Нужно настроить голосование на сайте http://artis.talantam.com/nominanty/

Условие

1. Голосовать за номинанта можно только один раз.

2. Один раз можно голосовать за любое количество номинантов с любых номинаций.

3. Фильтр по "кукис".

4. Все должно работать во всех браузерах и на смартфонах.

Связь по скайпу или в личку.