Сделать голосование на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок257 просмотров

Нужно настроить голосование на сайте http://artis.talantam.com/nominanty/

Условие

1. Голосовать за номинанта можно только один раз.

2. Один раз можно голосовать за любое количество номинантов с любых номинаций.

3. Фильтр по "кукис".

4. Все должно работать во всех браузерах и на смартфонах.

Связь по скайпу или в личку.

8 лет назад
dva81
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров