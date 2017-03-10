CURL - Создать файл который при запуске обновляет данные в БД (Mysql)

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Завершен3 заявки135 просмотров

Требуется обновлять данные в БД Mysql по cURL:

Описание API функций: client-shop-logistics.ru/mediawiki/index.php/Заглавная_страница

Данные: client-shop-logistics.ru/mediawiki/index.php/Получения_статусов_для_массива_доставок

postdata.sql - две таблицы, одна к папке curl_test, другая то что я хочу заставить работать

my_curl_not_working.php - файл который я пытался заставить работать. Принцип работы скрипта при запуске файла: Mysql запросом выбираем записи которые нужно обновить в таблице sl_order_gb, и обновляем.

MySQL
8 лет назад
printer
Петров 
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год назад

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woronin
46 лет
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Был
8 лет назад
8 лет назад
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woronin
46 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад