Доработка сайта

На сегодняшний день есть 3 вопроса, которые мне нужно помочь решить за оплату:

1. Сайт на Joomla стоит Joomla Shopping не могу настроить промежуточные фото нужных мне размеров.

2. Нужно на сайте добавить функцию - размер (с возможностью выбирать размер).

3. Доработка по дизайну