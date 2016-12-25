Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки148 просмотров

На сегодняшний день есть 3 вопроса, которые мне нужно помочь решить за оплату:

1. Сайт на Joomla стоит Joomla Shopping не могу настроить промежуточные фото нужных мне размеров.

2. Нужно на сайте добавить функцию - размер (с возможностью выбирать размер).

3. Доработка по дизайну

Joomla
8 лет назад
InnessaKoas
Инна Коас 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров