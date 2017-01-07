Рассчетный модуль на php

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Завершен2 заявки138 просмотров

Добрый день, 

Нужно написать функцию рассчета для бота торгующий на бирже криптовалют. 

Сам бот работает в 2 направлении. 

1) Накапливаем доллары 

    Покупает биткоин дешевле - продает   дороже 

Пример: Бот купил по курсу 612 $ - 0.1 BTC , продал по 638 $ . 

Покупка 

612×0.1 = 61.2 $ ,  минус комиссия биржы 0.2 % .  На счет я получаю 0.0998 BTC 

Продажа 

638×0.0998 = 63.67 $ минус комиссия биржы 0.2 % в итоге 63.5450552 на счету 

Расчет Прибыли 

63.54 $ - 61.2 $ = 2.35 $ 

Прибыль 

2.35 

2) Накапливаем биткойны 

    Продаем BTC дороже, покупаем дешевле 

Пример: Бот продал по курсу 503.78 $ , 0.1  BTC , купил   0.10007 BTC по курсу 499.246 $ 

Продажа 

0.1 BTC × 503.78 $ = 50.378 $ потратил, минус комиссия биржы 0.2 % , на счет пришло - 50.27 $ 

Покупка 

На сумму 50.27 по курсу 499.246 бот покупает 0.10007 BTC 

Прибыль 

0.0007 BTC 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Курс на бирже всегда волонтилен , например бот купил по 612 $ и должен продать по 619 $, а курс упал на 587 $ , если я продам по этому курсу то уйду в минус на 3-4 $ . Бот в этом случие  создает ордер на покупку с большым шагом с расчетом упущеной прибылью

Пример покупку по 551 и продажу по 587 $ 

Мне нужно что бы функция делала точные расчеты упущеной прибыли и выдовало вариант следущей операцией по двум направлением 

Я отправляю например данные прошлой операцией 

Текущия цены 

Курс покупки 

Курс продажи 

Обьем 

Функция расчитывает прибыль. И выдает ответ с ценами и обьемом для следущей операциеи с учетом упущеной прибылю. Вариянты должны быть для разных направлении 

PHP
8 лет назад
bergov
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$20
2 дня
Сделал все хорошо, даже больше чем нужно было в техническом задании. Молодец!
Все отлично.

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vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад