Рассчетный модуль на php

Добрый день,

Нужно написать функцию рассчета для бота торгующий на бирже криптовалют.

Сам бот работает в 2 направлении.

1) Накапливаем доллары

Покупает биткоин дешевле - продает дороже

Пример: Бот купил по курсу 612 $ - 0.1 BTC , продал по 638 $ .

Покупка

612×0.1 = 61.2 $ , минус комиссия биржы 0.2 % . На счет я получаю 0.0998 BTC

Продажа

638×0.0998 = 63.67 $ минус комиссия биржы 0.2 % в итоге 63.5450552 на счету

Расчет Прибыли

63.54 $ - 61.2 $ = 2.35 $

Прибыль

2.35

2) Накапливаем биткойны

Продаем BTC дороже, покупаем дешевле

Пример: Бот продал по курсу 503.78 $ , 0.1 BTC , купил 0.10007 BTC по курсу 499.246 $

Продажа

0.1 BTC × 503.78 $ = 50.378 $ потратил, минус комиссия биржы 0.2 % , на счет пришло - 50.27 $

Покупка

На сумму 50.27 по курсу 499.246 бот покупает 0.10007 BTC

Прибыль

0.0007 BTC

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Курс на бирже всегда волонтилен , например бот купил по 612 $ и должен продать по 619 $, а курс упал на 587 $ , если я продам по этому курсу то уйду в минус на 3-4 $ . Бот в этом случие создает ордер на покупку с большым шагом с расчетом упущеной прибылью

Пример покупку по 551 и продажу по 587 $

Мне нужно что бы функция делала точные расчеты упущеной прибыли и выдовало вариант следущей операцией по двум направлением

Я отправляю например данные прошлой операцией

Текущия цены

Курс покупки

Курс продажи

Обьем

Функция расчитывает прибыль. И выдает ответ с ценами и обьемом для следущей операциеи с учетом упущеной прибылю. Вариянты должны быть для разных направлении