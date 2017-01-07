Необходимо внести изменения в код страницы (php+mysql): http://atlastravel.com.ua/PAGES/hot.php таким образом, чтобы производилась поэтапная подгрузка контента из базы по мере прокрутки страницы пользователем, по аналогии с сайтом: http://www.discount-travel.com.ua/ Условия: 1. ...
Рассчетный модуль на php
Добрый день,
Нужно написать функцию рассчета для бота торгующий на бирже криптовалют.
Сам бот работает в 2 направлении.
1) Накапливаем доллары
Покупает биткоин дешевле - продает дороже
Пример: Бот купил по курсу 612 $ - 0.1 BTC , продал по 638 $ .
Покупка
612×0.1 = 61.2 $ , минус комиссия биржы 0.2 % . На счет я получаю 0.0998 BTC
Продажа
638×0.0998 = 63.67 $ минус комиссия биржы 0.2 % в итоге 63.5450552 на счету
Расчет Прибыли
63.54 $ - 61.2 $ = 2.35 $
Прибыль
2.35
2) Накапливаем биткойны
Продаем BTC дороже, покупаем дешевле
Пример: Бот продал по курсу 503.78 $ , 0.1 BTC , купил 0.10007 BTC по курсу 499.246 $
Продажа
0.1 BTC × 503.78 $ = 50.378 $ потратил, минус комиссия биржы 0.2 % , на счет пришло - 50.27 $
Покупка
На сумму 50.27 по курсу 499.246 бот покупает 0.10007 BTC
Прибыль
0.0007 BTC
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Курс на бирже всегда волонтилен , например бот купил по 612 $ и должен продать по 619 $, а курс упал на 587 $ , если я продам по этому курсу то уйду в минус на 3-4 $ . Бот в этом случие создает ордер на покупку с большым шагом с расчетом упущеной прибылью
Пример покупку по 551 и продажу по 587 $
Мне нужно что бы функция делала точные расчеты упущеной прибыли и выдовало вариант следущей операцией по двум направлением
Я отправляю например данные прошлой операцией
Текущия цены
Курс покупки
Курс продажи
Обьем
Функция расчитывает прибыль. И выдает ответ с ценами и обьемом для следущей операциеи с учетом упущеной прибылю. Вариянты должны быть для разных направлении
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