Исправить маску ввода номера телефона

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок149 просмотров

При добавлении объявления пишет Некорректно указан номер телефона вот ссылка на сайт: 

autosell . uz/auto/add   Попробуйте добавить  объявление и сами поймете 

8 лет назад
bobokhon1998
Шокир 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров