Простая работа по установке сайта

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки182 просмотра

Нужно установить платный сайт (скрипт) на хостинг, с меня бесплатная копия скрипта + отличный отзыв + 1$

8 лет назад
medvedef
Дмитрий 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

igor_easy_site
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Рекомендую Игоря к работе, ответственно подходит к делу, помог установить и настроить скрипт на хостинге, все сделал очень быстро, всегда был на связи.
Дмитрий - отличный заказчик. Была четко поставлена задача, предоставлены все исходники для работы. Всегда был на связи. Оплата своевременно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

igor_easy_site
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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