Есть CRM система, написанная на Python. Необходимо реализовать несколько задач на ней Задачи не сложные
Простая работа по установке сайта
Нужно установить платный сайт (скрипт) на хостинг, с меня бесплатная копия скрипта + отличный отзыв + 1$
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