Сервис мониторинга серверов CS 1.6

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка145 просмотров

Необходимо написать копию мониторинга игровых серверов CS 1.6 добавив в него необходимый функционал, а так же натянуть (оптимизировать под написанный мониторинг) уже имеющийся свёрстанный дизайн.

Ссылка на мониторинг: _tinyurl.com/q3rwoop

В данный момент мониторинг имеет на 90% закрытый исходный код (написан на питоне).

Ссылка на описание нового функционала которое требуется реализовать в дополнение к написанию копии мониторинга прикреплено к самому проекта Актуальное описание с учетом правок оговоренных с исполнителем доступно по ссылке : _tinyurl.com/pwz6mh9

Мониторинг работает с десятками тысяч серверов. Учитывая этот факт необходимо написать продукт, который будет максимально оптимизирован под эту задачу. Работать четко, без сбоев и колоссальной нагрузки на железо.

Мониторинг должен быть написан таким образом, чтобы в дальнейшем в него можно было вносить любые изменения, добавлять новые функции.

Функционал админ-панели должен полностью позволять управлять мониторингом (вносить изменения в контент, подвал, шапку, меню, сервера, услуги, создавать новые услуги, редактировать текущие, управлять платежными системами, пользователями и т.п.)

Для разработки будем использовать следующее: CodeIgniter framework + NoSQL решения

CodeIgniterPython
8 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DevDiamond
Алмаз 
33 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$150
128 дней
Сотрудничал с исполнителем почти год. Все проекты НЕ укладывался в срок (не смотря на то, что обсуждали сроки с запасом), пропадал моментами (на несколько дней), но в конце концов сдавал работу. Последний проект закончился разочарованием. Сначала сроки растянулись с 1 месяца до 4 месяцев. Потом потребовалась предоплата 50%, а стоимость работы выросла. Спустя 2 недели после получения исполнителем предоплаты, он исчез совсем, так и не выполнив работу. Будьте осторожны.
Не куда не исчез, и все что брал в виде предоплаты возвратил даже с накидкой. На счет проекта, при написании проекта было решено сделать в виде движка чтобы в дальнейшем продавать по лицензионной системе. Сказать что плохой заказчик не буду, так как много поработали, и оплата и работа была хороший, но скажу писать надо правду до конца, и не путать людям мозги.

Заявки фрилансеров

DevDiamond
Алмаз 
33 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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