Сервис мониторинга серверов CS 1.6

Необходимо написать копию мониторинга игровых серверов CS 1.6 добавив в него необходимый функционал, а так же натянуть (оптимизировать под написанный мониторинг) уже имеющийся свёрстанный дизайн.

Ссылка на мониторинг: _tinyurl.com/q3rwoop

В данный момент мониторинг имеет на 90% закрытый исходный код (написан на питоне).

Ссылка на описание нового функционала которое требуется реализовать в дополнение к написанию копии мониторинга прикреплено к самому проекта Актуальное описание с учетом правок оговоренных с исполнителем доступно по ссылке : _tinyurl.com/pwz6mh9

Мониторинг работает с десятками тысяч серверов. Учитывая этот факт необходимо написать продукт, который будет максимально оптимизирован под эту задачу. Работать четко, без сбоев и колоссальной нагрузки на железо.

Мониторинг должен быть написан таким образом, чтобы в дальнейшем в него можно было вносить любые изменения, добавлять новые функции.

Функционал админ-панели должен полностью позволять управлять мониторингом (вносить изменения в контент, подвал, шапку, меню, сервера, услуги, создавать новые услуги, редактировать текущие, управлять платежными системами, пользователями и т.п.)

Для разработки будем использовать следующее: CodeIgniter framework + NoSQL решения