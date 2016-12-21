Нужен сайт по типу creativemarket.com, что бы мы могли свободно продавать через него свои работы по всему миру ну и не только свои( мы это студия графического дизайна). Подаю повторно так как в прошлый раз исполнитель Анатолий ...
Сервис мониторинга серверов CS 1.6
Необходимо написать копию мониторинга игровых серверов CS 1.6 добавив в него необходимый функционал, а так же натянуть (оптимизировать под написанный мониторинг) уже имеющийся свёрстанный дизайн.
Ссылка на мониторинг: _tinyurl.com/q3rwoop
В данный момент мониторинг имеет на 90% закрытый исходный код (написан на питоне).
Ссылка на описание нового функционала которое требуется реализовать в дополнение к написанию копии мониторинга прикреплено к самому проекта Актуальное описание с учетом правок оговоренных с исполнителем доступно по ссылке : _tinyurl.com/pwz6mh9
Мониторинг работает с десятками тысяч серверов. Учитывая этот факт необходимо написать продукт, который будет максимально оптимизирован под эту задачу. Работать четко, без сбоев и колоссальной нагрузки на железо.
Мониторинг должен быть написан таким образом, чтобы в дальнейшем в него можно было вносить любые изменения, добавлять новые функции.
Функционал админ-панели должен полностью позволять управлять мониторингом (вносить изменения в контент, подвал, шапку, меню, сервера, услуги, создавать новые услуги, редактировать текущие, управлять платежными системами, пользователями и т.п.)
Для разработки будем использовать следующее: CodeIgniter framework + NoSQL решения
Выбранный исполнитель
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