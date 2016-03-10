DevDiamond

Алмаз DevDiamond

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Программист ->> Создаю, Исправляю ->> Сайты, Проекты, CMS, Веб Фреймворки

ОБО МНЕ!

Меня зовут Алмаз. Работаю в сфере программирования c 2009.

Я ДЕЛАЮ:

>   Управляемые сайты (CMS) под заказ;

>   Шаблоны (темы), плагины, модули для CMS - WordPress, phpBB;

>   Доработка существующих CMS, правка скриптов/модулей.

>   Работа с Веб Фреймворками (Yii2, Laravel, CodeIgniter, Kohana)

>   А так же пишу Отдельные модули разной сложности;

>   Универсальные приложения по заказу;

>   Исправления ошибок — сервисных, скриптовых, логических

ГАРАНТИРУЮ:

>   Четкое соблюдение сроков;

>   Качественную работу;

>   Оперативную обратную связь по всем вопросам;

>   Полную отдачу в работе.

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0 из 5

Отзывы заказчиков

mukhacheff
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Выполнить ряд доработок по сайту на WP
WordPress
Прекрасный исполнитель. Рекомендую.
Идеальные написанное ТЗ, все вовремя говорит и отвечает. Рекомендую.
Ответный отзыв
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
2 балла
8 лет назад
Сервис мониторинга серверов CS 1.6
CodeIgniterPython
Сотрудничал с исполнителем почти год. Все проекты НЕ укладывался в срок (не смотря на то, что обсуждали сроки с запасом), пропадал моментами (на несколько дней), но в конце концов сдавал работу. Последний проект закончился разочарованием. Сначала сроки растянулись с 1 месяца до 4 месяцев. Потом потребовалась предоплата 50%, а стоимость работы выросла. Спустя 2 недели после получения исполнителем предоплаты, он исчез совсем, так и не выполнив работу. Будьте осторожны.
Не куда не исчез, и все что брал в виде предоплаты возвратил даже с накидкой. На счет проекта, при написании проекта было решено сделать в виде движка чтобы в дальнейшем продавать по лицензионной системе. Сказать что плохой заказчик не буду, так как много поработали, и оплата и работа была хороший, но скажу писать надо правду до конца, и не путать людям мозги.
Ответный отзыв
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Внести правки в сайт на Wordpress CMS
WordPress
Отличный исполнитель. Сделал всё в лучшем виде. Во время работы Алмаз учитывает те моменты, о которых зачастую заказчик даже и не думал, тем самым делая даже лучше, чем хотелось изначально. Крайне рекомендую, 5+++
Заказчик очень позитивный, и самое главное веселый. Объясняет мысли задач доходчиво и понятливо. С выплатами все отлично. Рекомендую всем. 5+
Ответный отзыв
Alokozya
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Интернет магазин переделать.
Я очень благодарен, доволен сотрудничеством с Алмазом и всем другим рекомендую его!!! Сделал для меня школьника инструкцию и записал на видео, как настраивать движок, и что где лежит. Походу выполнения проекта реконструкции интернет магазина, почувствовал высокий профессионализм и коммуникабельность. Выполненная работа четко и в срок полностью соответствует ТЗ.
Заказчиком (Максим) очень четно поставлена задача, что в итоге не возникли абсолютно ни каких трудностей при выполнения. Оплатил работу мгновенно. Максим очень порядочный и компетентный заказчик. Рекомендую всем с ним поработать.
Ответный отзыв
msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$75
7 баллов
9 лет назад
Поднять сайт на Wordpress с имеющейся версткой
AJAXWordPress
Вцелом неплохо, но учитывая то что срок исполнения был предоставлен большой, а он был сорван, должен посоветовать исполнителю более ответсвенно подходить к оценке собственных возможностей.
Очень отзывчивый и понятливый заказчик. С моей стороны был немного непонятный косяк с сроком, но в целом заказ выполнил. В будущим постараюсь не повторять такие ошибки. Заказчиком абсолютно доволен.
Ответный отзыв
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