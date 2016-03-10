Программист ->> Создаю, Исправляю ->> Сайты, Проекты, CMS, Веб Фреймворки
ОБО МНЕ!
Меня зовут Алмаз. Работаю в сфере программирования c 2009.
Я ДЕЛАЮ:
> Управляемые сайты (CMS) под заказ;
> Шаблоны (темы), плагины, модули для CMS - WordPress, phpBB;
> Доработка существующих CMS, правка скриптов/модулей.
> Работа с Веб Фреймворками (Yii2, Laravel, CodeIgniter, Kohana)
> А так же пишу Отдельные модули разной сложности;
> Универсальные приложения по заказу;
> Исправления ошибок — сервисных, скриптовых, логических
ГАРАНТИРУЮ:
> Четкое соблюдение сроков;
> Качественную работу;
> Оперативную обратную связь по всем вопросам;
> Полную отдачу в работе.
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рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Прекрасный исполнитель. Рекомендую.
Ответный отзыв
Идеальные написанное ТЗ, все вовремя говорит и отвечает. Рекомендую.
$150
2 балла
8 лет назад
CodeIgniterPython
Сотрудничал с исполнителем почти год. Все проекты НЕ укладывался в срок (не смотря на то, что обсуждали сроки с запасом), пропадал моментами (на несколько дней), но в конце концов сдавал работу. Последний проект закончился разочарованием. Сначала сроки растянулись с 1 месяца до 4 месяцев. Потом потребовалась предоплата 50%, а стоимость работы выросла. Спустя 2 недели после получения исполнителем предоплаты, он исчез совсем, так и не выполнив работу. Будьте осторожны.
Ответный отзыв
Не куда не исчез, и все что брал в виде предоплаты возвратил даже с накидкой. На счет проекта, при написании проекта было решено сделать в виде движка чтобы в дальнейшем продавать по лицензионной системе. Сказать что плохой заказчик не буду, так как много поработали, и оплата и работа была хороший, но скажу писать надо правду до конца, и не путать людям мозги.
$60
10 баллов
9 лет назад
WordPress
Отличный исполнитель. Сделал всё в лучшем виде. Во время работы Алмаз учитывает те моменты, о которых зачастую заказчик даже и не думал, тем самым делая даже лучше, чем хотелось изначально. Крайне рекомендую, 5+++
Ответный отзыв
Заказчик очень позитивный, и самое главное веселый. Объясняет мысли задач доходчиво и понятливо. С выплатами все отлично. Рекомендую всем. 5+
$10
10 баллов
9 лет назад
Я очень благодарен, доволен сотрудничеством с Алмазом и всем другим рекомендую его!!! Сделал для меня школьника инструкцию и записал на видео, как настраивать движок, и что где лежит. Походу выполнения проекта реконструкции интернет магазина, почувствовал высокий профессионализм и коммуникабельность. Выполненная работа четко и в срок полностью соответствует ТЗ.
Ответный отзыв
Заказчиком (Максим) очень четно поставлена задача, что в итоге не возникли абсолютно ни каких трудностей при выполнения. Оплатил работу мгновенно. Максим очень порядочный и компетентный заказчик. Рекомендую всем с ним поработать.
$75
7 баллов
9 лет назад
AJAXWordPress
Вцелом неплохо, но учитывая то что срок исполнения был предоставлен большой, а он был сорван, должен посоветовать исполнителю более ответсвенно подходить к оценке собственных возможностей.
Ответный отзыв
Очень отзывчивый и понятливый заказчик. С моей стороны был немного непонятный косяк с сроком, но в целом заказ выполнил. В будущим постараюсь не повторять такие ошибки. Заказчиком абсолютно доволен.
Веб-программирование
7 отзывов(-1)
$8/час
от $8от 1 часа
#500
Системы управления (CMS)
5 отзывов
$8/час
от $8от 1 часа
#206
Интернет-магазины
1 отзыв
$8/час
от $8от 1 часа
#168
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$8/час
от $8от 1 дня
#223