Не куда не исчез, и все что брал в виде предоплаты возвратил даже с накидкой. На счет проекта, при написании проекта было решено сделать в виде движка чтобы в дальнейшем продавать по лицензионной системе. Сказать что плохой заказчик не буду, так как много поработали, и оплата и работа была хороший, но скажу писать надо правду до конца, и не путать людям мозги.