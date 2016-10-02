Внести правки в сайт на Wordpress CMS

У нас есть рабочий сайт. Сайт без регистрации и без личного кабинета. Прошлый программист не закончил работу. Остались мелочи. Вот и нам нужно доделать до окончательно. Задача такая: 1. Форма заявки. Пользователь заполняет все данные, загружает фотографии, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт вопросов и ответов. Аналог известного сервиса от мейл ру. Сайт стоит на wordpress CMS.
Сейчас необходимо реализовать некоторые функции и исправить недостатки, а именно:
1. Пользователь может редактировать\удалить созданный вопрос\ответ только N минут после его создания.
2. При создании вопроса должны появляться похожие вопросы которые уже были созданы. Пример: http://c.qbro.ru/080916_fvrrs28.png
Нечто похоже уже реализовано в форме поиска по сайту: http://c.qbro.ru/130916_ymc2c37.png
Важно учесть «черный список слов». Например такие слова как «почему», «зачем» и т .п. Т.к. вопросов с вхождением таких слов может быть тысяча, и выдавать результаты по ним бессмысленно. Нужно учиывать только осмысленные вхождения например «сбербанк» или «яичница пригорает» и т.п.
3. Отключить вывод похожих вопросов у которых отсутствуют теги. Скрин: http://c.qbro.ru/080916_typk025.png
4. Добавить возможность вывода похожих вопросов не по тегам, а по вхождениям, примерно та же схема что в пункте 2.
5. Сделать, чтобы в вопросах\ответах\комментариях показывалась превью картинки (низшего качества) размером не более NxN пикселей (с адаптацией под размер экрана) и только при клике на неё подгружалась полная. В данный момент показывается везде оригинал.
6. Найти причину и решить проблему дублирования заголовков, а так же скрыть заголовки всплывающих окон до тех пор, пока оно не вызвано. Скрин: http://c.qbro.ru/130916_mb85t54.png
ВАЖНО! Все эти изменения должны настраиваться, а так же включаться\отключаться в админ-панеле, а именно в разделе настроек темы, чтобы у чайника не возникало вопросов по настройки и путаницы «Где это настраивается?». По возможности не прибегать к сторонним плагинам.
Просьба отписать сколько это будет стоить если реализовывать каждый пункт отдельно (цена для каждого пункта) и стоимость всех 6 пунктов.
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