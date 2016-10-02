Внести правки в сайт на Wordpress CMS

Веб-программированиеЗавершен5 заявок359 просмотров
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Имеется сайт вопросов и ответов. Аналог известного сервиса от мейл ру. Сайт стоит на wordpress CMS.

Сейчас необходимо реализовать некоторые функции и исправить недостатки, а именно:

1.    Пользователь может редактировать\удалить созданный вопрос\ответ только N минут после его создания.

2.    При создании вопроса должны появляться похожие вопросы которые уже были созданы. Пример: http://c.qbro.ru/080916_fvrrs28.png

Нечто похоже уже реализовано в форме поиска по сайту: http://c.qbro.ru/130916_ymc2c37.png

Важно учесть «черный список слов». Например такие слова как «почему», «зачем» и т .п. Т.к. вопросов с вхождением таких слов может быть тысяча, и выдавать результаты по ним бессмысленно. Нужно учиывать только осмысленные вхождения например «сбербанк» или «яичница пригорает» и т.п.

3.    Отключить вывод похожих вопросов у которых отсутствуют теги. Скрин: http://c.qbro.ru/080916_typk025.png

4.    Добавить возможность вывода похожих вопросов не по тегам, а по вхождениям, примерно та же схема что в пункте 2.

5.   Сделать, чтобы в вопросах\ответах\комментариях показывалась превью картинки (низшего качества) размером не более NxN пикселей (с адаптацией под размер экрана) и только при клике на неё подгружалась полная. В данный момент показывается везде оригинал.

6.    Найти причину и решить проблему дублирования заголовков, а так же скрыть заголовки всплывающих окон до тех пор, пока оно не вызвано. Скрин: http://c.qbro.ru/130916_mb85t54.png

ВАЖНО! Все эти изменения должны настраиваться, а так же включаться\отключаться в админ-панеле, а именно в разделе настроек темы, чтобы у чайника не возникало вопросов по настройки и путаницы «Где это настраивается?». По возможности не прибегать к сторонним плагинам.

Просьба отписать сколько это будет стоить если реализовывать каждый пункт отдельно (цена для каждого пункта) и стоимость всех 6 пунктов.

WordPressСайт на WordPress
7 лет назад
sliak
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
DevDiamond
Алмаз 
32 годаУзбекистан
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$60
2 дня
Отличный исполнитель. Сделал всё в лучшем виде. Во время работы Алмаз учитывает те моменты, о которых зачастую заказчик даже и не думал, тем самым делая даже лучше, чем хотелось изначально. Крайне рекомендую, 5+++
Заказчик очень позитивный, и самое главное веселый. Объясняет мысли задач доходчиво и понятливо. С выплатами все отлично. Рекомендую всем. 5+
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