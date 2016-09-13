Добрый день! Необходимо внедрить в имеющийся шаблон, блоки из стороннего шаблона. В новостной шаблон перенести блок с рецептами из кулинарного шаблона (CookBook), файлы от кулинарного шаблона могу предоставить. Порядок действий для фрилансера: 1. Определить какой код (всецело) ...
Решить проблему с попандером на сайте с вордпресс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте smart тире кarting точка com точа ua есть проблема с попандером на экзит ивенте. Попандер должен появлятся, если пользователь провел на сайте более 20 секунд, а потом уходит с окна просмотра сайта.
Popup срабатывает через раз. Я заметил, что он всегда срабатывает, если мышку медленно уводить с окна просмотра браузера. Если быстро, то он почти никогда не срабатывает.
Если popup не срабатывает, он может сработать, если мышку вернуть в окно браузера, что для пользователя будет выглядеть вообще нелогично.
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