Решить проблему с попандером на сайте с вордпресс

На сайте smart тире кarting точка com точа ua есть проблема с попандером на экзит ивенте. Попандер должен появлятся, если пользователь провел на сайте более 20 секунд, а потом уходит с окна просмотра сайта.

Popup срабатывает через раз. Я заметил, что он всегда срабатывает, если мышку медленно уводить с окна просмотра браузера. Если быстро, то он почти никогда не срабатывает.

Если popup не срабатывает, он может сработать, если мышку вернуть в окно браузера, что для пользователя будет выглядеть вообще нелогично.