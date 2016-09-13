Создать, скопировать программу на сайт для печати на чехлах телефонов

Необходимо создать или скопировать программу для сайта, которая будет подставлять изображение клиента или любое другое изображение, для печати по созданному макету на заданной поверхности (чехол для телефона, для планшета, футляр для очков и т.д.). Всего будет одна позиция. Чехол универсальный например.

Пример здесь http://youcase.ru

Клиент выбирает поверхность на которую должно будет наносится изображение, корректирует/размещает его на поверхности, и отправляет в печать (на заказ). Программа отправляет задание исполнителю (макет + исходник), далее или отправляется в печать наклейка (раскройка/лекало) под заказанный проект, или второй вариант - отправляется на нанесение макета заказчика на готовое изделие. В первом случае наш футляр будет из картона, во втором случае из пластика. Поэтому для первого будет печататься наклейка, для второго картинка будет размещаться на самом изделии.

ТЗ и алгоритм действий в программе обсудим после утверждения исполнителя.

От вас жду предложения по стоимости работы и срокам.

Предложения типа "сделаю, давайте обсудим" -не рассматриваю. Конкретно, сроки и цена.

Хорошего дня.