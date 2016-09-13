Сделать карту сайта интернет-магазина Opencart

Необходимо создать и заполнить файл sitemap.xml, который должен содержать ссылки на другие файлы sitemap.xml.

Пример файла sitemap.xml:

http://laminatstar.com/sitemap1.xml http://laminatstar.com/sitemap2.xml http://laminatstar.com/sitemap3.xml

Содержание файлов sitemap1.xml, sitemap2.xml и sitemap3.xmlsitemap1.xml — главная страница и разделыsitemap2.xml — подразделыsitemap3.xml — товары

Технические требования, при создании файлов sitemap.xml

1. Необходимо выставить следующую приоритетность () для страниц– главная страница (1)– страница раздела (0,9) //2 ур. вложенности– страница подраздела (0,8) //3 ур. вложенности– страница подраздела (0,7) //4 ур. вложенности– страница товара (0,6)

2. Необходимо установить частоту сканирования weekly

3. Не использовать параметр

4. Установить автообновление по Crone 2 раза в день 06:00 и 18:00.

//Почитать про карту сайта можно здесь http://www.sitemaps.org/ru/protocol.html

В карте сайта не должны использоваться ссылки которые:- запрещены в файле Robots.txt- отдают ответ сервера 404 Not Found или 301 Moved Permanently

В карте сайта должны использоваться все ссылки, которые открыты к индексации.