Нужна rss-лента на Joomla-сайте для автопостинга в соц сетях

Есть сайт на Joomla. Часть контента публикуется через компонент K2, часть через встроенные в Джумла материалы.

Требуется выведение всех обновлений в rss, откуда бы они автоматически забирались для постинга в соц сетях через сервис novapress.com.

Рассчитываю не на написание отдельного компонента, а на адаптирование встроенных или имеющихся на рынке расширений.

Сейчас у меня есть лента rss http://feeds.feedburner.com/RssMosadventru, но она забирает материалы только из Джумла, а из К2 нет. А основной контент у меня как раз в К2.