Необходимо ускорить загрузку сайта. Оптимизировать скрипты Сайт отлично грузится в сафари но например в хроме, очень долго идет загрузка скриптов. Чуть ли не минуту - при этом я не могу сказать, что у меня скриптов в ...
Вывести цвета и размеры в превью товара в категории OpenCart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интернет магазин одежды и обуви, который работает на OpenCart, у товаров естьразличные цвета и размеры, если кратко, то нужно вывести дополнительные цвета и
размеры в превью товара в категории. Подробное ТЗ прикрепляю в файле.
На первый раз работаем только через безопасную сделку.
От Вас жду предложение по цене и срокам.
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