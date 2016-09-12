Вывести цвета и размеры в превью товара в категории OpenCart

Есть интернет магазин одежды и обуви, который работает на OpenCart, у товаров естьразличные цвета и размеры, если кратко, то нужно вывести дополнительные цвета и

размеры в превью товара в категории. Подробное ТЗ прикрепляю в файле.

На первый раз работаем только через безопасную сделку.

От Вас жду предложение по цене и срокам.