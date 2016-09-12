Нужно добавить чекбокс и привязать к калькулятору, и чтобы чекбокс появлялся при определенном выборе, начиная от алмаз 5 и выше. Сайт WP + woocommerce
Произвести доработки на сети сайтов компании согласно ТЗ
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Сайт представляет собой мультидоменный ресурс, каждый поддомен отображает регион РФ. Главная страница сайта http://spetctechnika.ru/ На данный момент единая админпанель включает в себя 47 поддоменов (в том числе 2 в зоне .kz). На каждом поддомене размещены страницы по каждому продвигаемому Компанией продукту. Периодически необходимо вносить правки в страницы, где полный шаблон, это может быть:
Заменить титульное фото;
Заменить надписи в трех блоках на титульном фото с преимуществами техники;
Удалить модель или добавить новую модель в блоке «Модельный ряд»;
Удалить/добавить/заменить фото/видео у конкретной модели техники;
Заменить фото в блоке "Сервис";
Заменить фото или текст в блоке "Вы устали – Мы предлагаем";
Заменить фото в блоке "Лизинг";
Заменить/добавить фото директора, завода или заменить текст о заводе;
Добавить новую страницу с новым видом техники;
Полностью удалить страницу;
Заменить миниатюру.
Задачи по сайту: необходимо исправить все имеющиеся ошибки – исправить работу скрипта, по возможности восстановить контект, отредактировать возможность нового поддомена, установить счетчик Метрики + якоря на блоки сайта и др.
Существует полное ТЗ с понятными задачами. Готов обсудить все вопросы: гонорар, сроки исполнения и конкретные задачи с заинтересованными кандидатами.
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