Произвести доработки на сети сайтов компании согласно ТЗ

Сайт представляет собой мультидоменный ресурс, каждый поддомен отображает регион РФ. Главная страница сайта http://spetctechnika.ru/ На данный момент единая админпанель включает в себя 47 поддоменов (в том числе 2 в зоне .kz). На каждом поддомене размещены страницы по каждому продвигаемому Компанией продукту. Периодически необходимо вносить правки в страницы, где полный шаблон, это может быть:

Заменить титульное фото;

Заменить надписи в трех блоках на титульном фото с преимуществами техники;

Удалить модель или добавить новую модель в блоке «Модельный ряд»;

Удалить/добавить/заменить фото/видео у конкретной модели техники;

Заменить фото в блоке "Сервис";

Заменить фото или текст в блоке "Вы устали – Мы предлагаем";

Заменить фото в блоке "Лизинг";

Заменить/добавить фото директора, завода или заменить текст о заводе;

Добавить новую страницу с новым видом техники;

Полностью удалить страницу;

Заменить миниатюру.

Задачи по сайту: необходимо исправить все имеющиеся ошибки – исправить работу скрипта, по возможности восстановить контект, отредактировать возможность нового поддомена, установить счетчик Метрики + якоря на блоки сайта и др.

Существует полное ТЗ с понятными задачами. Готов обсудить все вопросы: гонорар, сроки исполнения и конкретные задачи с заинтересованными кандидатами.