Нужен модуль Perl, создающий из текста PDF, FB2 и EPUB

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка132 просмотра
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Требуется разработка на Perl модуля (.pm),реализующего создание PDF, FB2, EPUB документов из подаваемого через специальные методы "печати" текста. Генерация должна проходить с учетом возможности задания пользователем своих стилей (цвет, размер шрифта, межбуквенные, межстрочные, межабзацные расстояния и т.д., подробности во вложении, футеры, хедеры). Запрашивается и работа с картинками на страницах.

 

Допускается использование модулей CPAN для реализацииза данных в ТЗ целей. Только модули должны быть проверенные и неглючные.

Оплату готов производить частями - после выполнения и сдачи каждой части работы (поделим самостоятельно с Вами на части) на рассчетный счет, на Я-деньги, Веб-мани или Киви-кошелек. Предпочтение первым двум способам.

 

Полное описание необходимого функционала приводится в прикрепленном ворд-файле.

Perl
7 лет назад
evmens
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад