Нужен модуль Perl, создающий из текста PDF, FB2 и EPUB

Требуется разработка на Perl модуля (.pm),реализующего создание PDF, FB2, EPUB документов из подаваемого через специальные методы "печати" текста. Генерация должна проходить с учетом возможности задания пользователем своих стилей (цвет, размер шрифта, межбуквенные, межстрочные, межабзацные расстояния и т.д., подробности во вложении, футеры, хедеры). Запрашивается и работа с картинками на страницах.

Допускается использование модулей CPAN для реализацииза данных в ТЗ целей. Только модули должны быть проверенные и неглючные.

Оплату готов производить частями - после выполнения и сдачи каждой части работы (поделим самостоятельно с Вами на части) на рассчетный счет, на Я-деньги, Веб-мани или Киви-кошелек. Предпочтение первым двум способам.

Полное описание необходимого функционала приводится в прикрепленном ворд-файле.