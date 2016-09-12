Здравствуйте, Ищу программиста/группу программистов для длительного сотрудничества в рамках разработки вэб-приложения для внутреннего использования в судоходной компании. Имеется данный проект: http://presentation.sianydes.pp.ua/ Login: [email protected] Pass: 112233 На данный момент реализована функция создания новых инвойсов и формирования из них реестра. Необходимо внести некоторые изменения ...
Нужен модуль Perl, создающий из текста PDF, FB2 и EPUB
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка на Perl модуля (.pm),реализующего создание PDF, FB2, EPUB документов из подаваемого через специальные методы "печати" текста. Генерация должна проходить с учетом возможности задания пользователем своих стилей (цвет, размер шрифта, межбуквенные, межстрочные, межабзацные расстояния и т.д., подробности во вложении, футеры, хедеры). Запрашивается и работа с картинками на страницах.
Допускается использование модулей CPAN для реализацииза данных в ТЗ целей. Только модули должны быть проверенные и неглючные.
Оплату готов производить частями - после выполнения и сдачи каждой части работы (поделим самостоятельно с Вами на части) на рассчетный счет, на Я-деньги, Веб-мани или Киви-кошелек. Предпочтение первым двум способам.
Полное описание необходимого функционала приводится в прикрепленном ворд-файле.
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