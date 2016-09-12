Сайт для агентства недвижимости на WP со спец. темой для недвижимости. 1)Есть категории(http://kindergood.ru/pcategory/kvartiry/) и подкатегории(http://kindergood.ru/pcategory/1-k-kvartiry/), страница с объектами недвижимости(http://kindergood.ru/?page=browse_properties) Нужно сделать поиск и фильтры: -текстовая строка(для поиска по адресу/городу -фильтры для сортировке по городу, цене, кол-ву комнат, площади, этажу/этажности(т.е ...
Необходимо доработать и добавить функционал в вэб-приложение
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Здравствуйте,
Ищу программиста/группу программистов для длительного сотрудничества в рамках разработки вэб-приложения для внутреннего использования в судоходной компании.
Имеется данный проект:
http://presentation.sianydes.pp.ua/
Login: [email protected]
Pass: 112233
На данный момент реализована функция создания новых инвойсов и формирования из них реестра.
Необходимо внести некоторые изменения в существующий проект. Добавить новый модуль "Календарь платежей". Общий вид его элементов представлен в документе excel.
Детальнее ТЗ опишу при обсуждении.
Так же в планах добавлять в данное приложение дополнительные функции и модули для оптимизации рабочих процессов.
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