Необходимо доработать и добавить функционал в вэб-приложение

Здравствуйте,

Ищу программиста/группу программистов для длительного сотрудничества в рамках разработки вэб-приложения для внутреннего использования в судоходной компании.

Имеется данный проект:

http://presentation.sianydes.pp.ua/

Login: [email protected]

Pass: 112233

На данный момент реализована функция создания новых инвойсов и формирования из них реестра.

Необходимо внести некоторые изменения в существующий проект. Добавить новый модуль "Календарь платежей". Общий вид его элементов представлен в документе excel.

Детальнее ТЗ опишу при обсуждении.

Так же в планах добавлять в данное приложение дополнительные функции и модули для оптимизации рабочих процессов.