Необходимо доработать и добавить функционал в вэб-приложение

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте,

Ищу программиста/группу программистов для длительного сотрудничества в рамках разработки вэб-приложения для внутреннего использования в судоходной компании.

Имеется данный проект:

 http://presentation.sianydes.pp.ua/

Login: [email protected]

Pass: 112233

На данный момент реализована функция создания новых инвойсов и формирования из них реестра. 

Необходимо внести некоторые изменения в существующий проект. Добавить новый модуль "Календарь платежей". Общий вид его элементов представлен в документе  excel. 

Детальнее ТЗ опишу при обсуждении. 

Так же в планах добавлять в данное приложение дополнительные функции и модули для оптимизации рабочих процессов.

7 лет назад
quaddick
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад