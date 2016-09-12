Создать проект на Cs-cart

Веб-прогроммирования (настройка)Настройка интернет магазина, webasyst 6 Требуется специалист, Веб-программист уверенный пользователь webasyst 6
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую.
Вот тз https://yadi.sk/d/GGWzgmkcv4NSn
Лицензия есть.
Пишите сразу примерную цену.
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