Вордпресс. - Альты картинок

Второй заказ с Виталием. Очень благодарны за профессиональный подход. Удивило то, что Виталий не только выполнил стоящую перед ним задачу, но и проявил личную инициативу. Прошел по сайту и самостоятельно нашел кое-какие огрехи и подправил их. Качество - 5, Сроки - 5. Коммуникация - 5. Спасибо вам большое за отличную работу!