Каталог картинок на CMS или самопис

Возможно cms или самописный вариант.

Функционал:

1. Регистрация и авторизация пользователей. 2 типа пользователей (1 тип пользователей с ограничением одновременной сессии только с 1 ip адреса)

2. Поиск по сайту быстрый (по всем полям) и расширенный: по уровню, возрасту, категории, тегам, заголовкам и описанию. Там большое количество тегов, они разные. поэтому думаю, что нужно делать какой-то другой поиск, возможно, блок с параметрами поиска выделить на отдельную страницу и делать поиск по тегам.

3. Вывод всех категорий и подкатегорий

4. Шаблоны страниц: регистрация/авторизация, категории/подкатегории, список записей категории, страница записи, страница оплаты аккаунта

5. Содержание шаблона страницы записи открыто только авторизованным пользователям. Неавторизованным предлагается приобрести платный аккаунт.

6. На странице записи просмотр картинок во весь экран, отправка на печать, скачать выбранную картинку, скачать все картинки на странице zip архивом.

7. Добавление страницы в избранное.

8. Корзина избранного (можно удалить штучно или сразу все)

9. Подключение биллинга payanyway, paypal

Предполагается аккаунты продавать, т.е. нужно будет подключить платежные системы и автоматизировать процесс оплаты аккаунтов (т.е. зарегистрированные пользователи имеют статус "не оплачено" по умолчанию", а после оплаты "оплачено до...", по истечению которого опять становятся неоплаченными и не имеют доступа к просмотру страниц.

Данные для сайта есть, и их нужно будет импортировать. Для бд - csv, для каталога картинки разложены в папки (адреса сохранены в csv).

Больше примеров здесь (csv и файлы из 1 категории): dropmefiles.com/HUBXr

вот большое количество csv (не все): dropmefiles.com/cj0gS

Сколько будет стоить и какие сроки?