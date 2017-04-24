Нужен программист для разработки блога

Веб-программированиеЗавершен6 заявок246 просмотров
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Задание и макеты во вложении.

Просьба указать:

1) срок и стоимость разработки

2) на каком движке планируете делать

3) делали ли что-то подобное?

Возможна оплата по безопасной сделке.

7 лет назад
Kurilshik
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
alexsava
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$1400
45 дней
Александр прекрасно справился с заданием в итоге мы наконец-то получили рабочий продукт, несмотря на то, что не могли найти специалиста более года. Теперь всегда будем работать с Александром, рекомендую как хорошего специалиста, который всегда находит решение вопросов!
Приятно работать с профессионалом! Подробное грамотное ТЗ, всегда на связи, оплата сразу после принятия работы, все доработки сверх ТЗ Алексей сам предлагает оплатить отдельно. В общем смело сотрудничайте с Алексеем, уверен - останутся только положительные эмоции :)
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