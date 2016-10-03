Парсер каталога журналов

Здравствуйте нужно установить шаблон, настроить и сделать под магазин для продажи табаков для кальяна вот старый магазин www.alfakher.od.ua нужно что то типа него, чтобы были в шапке разделы, типа ТАБАК В НАЛИЧИИ, где просто текст, и такой как аксессуары, где ...