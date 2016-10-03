Парсер каталога журналов

$60
Веб-программированиеЗавершен20 заявок512 просмотров
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Необходимо спарсить журналы в Эксель-таблицу.

Вся проблема в защите их сервера, она довольно хорошая, как я понял. Прокси блокируют, с этим надо что-то придумать.

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1qCaQv01X60u8_6g9cLPiHqIujgV_WvMn4HfuSmAH38U/edit

7 лет назад
roman4627
Роман 
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
vvbphp
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад
$60
3 дня
Владимир сделал все как нужно, все по ТЗ. Буду обращаться еще
Хороший заказчик, побольше бы таких.
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