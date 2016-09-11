Сохранить psd в pdf c мин. размером

Добрый день, уважаемый фрилансер!

Нужно сделать файл каталога для отправки по почте, для этого необходимо сохранить 26 рисунков psd в pdf c мин. размером.

По срокам сегодня или сейчас.

Ссылка на пример одной стр. в psd – https://yadi.sk/i/hqcJCR3Yv2FvT

P/S Пишите ваши идеи, как это сделать или готовый сохраненный pdf с мин. размером. И вашу цену.