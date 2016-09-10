Постинг материалов с Laravel на WordPress + авто скрины

Выкладываю ТЗ в общих чертах для того, чтобы не тратить ваше время на прочтение более крупных и развернутых ТЗ, которые предоставлю человеку,

решившему взяться за проект.

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