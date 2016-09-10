Скопировать сайт и контент на сайте

1. http://zalog-lite.ru/index.php/about-us (о Нас) оставляем страницу как есть, только поменяем текст на текст реальные о компании. На сайте сегодня его нет, с которого переносим. Пункт в меню оставляем О Нас. Вопрос-ответ будет выпадать и о нас и ...