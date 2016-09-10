Программист cms modx rev

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка141 просмотр
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Хочу Вам предложить работу cms modx rev сайт ModelMania.ru

1 Адаптировать сайт под мобильную версию

2 Внести некоторые изменения на сайт из черного сделать белый  цвет сайта.

3 Изменить главную страницу ( макет есть)

 

MODX
7 лет назад
Sanny_88
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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