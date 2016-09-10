Удалить вирус с сайта на WordPress

Добрый день! Нужно сделать следующее: скопировать данный шаблон на Wordpress с небольшой доработкой: 1) Главная [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmontauk-demo.squarespace.com]https://montauk-demo.squarespace.com[/url] ток нужно сделать чтобы картинка влезала на 1 экран 2) Категория WP [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmontauk-demo.squarespace.com%2Fartists-montauk%2F]https://montauk-demo.squarespace.com/artists-montauk/[/url] 3) А вот запись WP https://montauk-demo.squarespace.com/artists-montauk/#/julien-clarke-montauk/ здесь надо допилить чтобы слайдер был, также как ...