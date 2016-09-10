Удалить вирус с сайта на WordPress

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок198 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. 

На сайте kinorama.by содержится вирус. Так выдает Google. Нужно просканировать код и удалить вредоносные файлы. Также необходимо сделать действия, которые обезопасят сайт от последующих аналогичных атак. 

WordPress
7 лет назад
Fieldy
35 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка функционала Prestashop

    $45

    Требуется выполнить расширение функционала магазина: Адрес: [url=http://fashingreatness.ru/store]http://fashingreatness.ru/store[/url] Сейчас на сайте категории носят названия бренд 1, бренд 2 и тд... но это категории... Будут другие названия или эти удалены.. т.е. категории мы понимаем как категории... Бренды должны отображать ...

    Prestashop
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подключить систему оплаты на Wordpress

    Здравствуйте!  Необходимо подключить систему оплаты ( [url=https://epay.kkb.kz/]epay.kkb.kz/[/url] ) на сайт. CMS Wordpress.  Документация: [url=https://testpay.kkb.kz/doc/htm/]testpay.kkb.kz/doc/htm/[/url]  На сайте 2 товара – 2 цены, никаких параметров и т.п.  Все данные "на руках", сертификаты, доступы. Пользователь осуществляет поиск через форму на главной странице, далее на странице поиска выбирает ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Скопировать шаблон сайта с SQUARESPACE на WP небольшой доработкой

    $46

    Добрый день! Нужно сделать следующее: скопировать данный шаблон на Wordpress с небольшой доработкой: 1) Главная [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmontauk-demo.squarespace.com]https://montauk-demo.squarespace.com[/url] ток нужно сделать чтобы картинка влезала на 1 экран 2) Категория WP  [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmontauk-demo.squarespace.com%2Fartists-montauk%2F]https://montauk-demo.squarespace.com/artists-montauk/[/url]  3) А вот запись WP https://montauk-demo.squarespace.com/artists-montauk/#/julien-clarke-montauk/  здесь надо допилить чтобы слайдер был, также как ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработать сайт на PHP

    [url=http://itokna.net/]Оригинальный сайт[/url] [url=https://docs.google.com/document/d/1JJrgAseYSNJvjEHANClXS3BOtUm3eFk3gQuDc5EH7qA/edit?usp=sharing]Концепт работы проекта[/url] [url=https://docs.google.com/document/d/1b01LkKF0oMzAxHz7pWI6A4SqgenLKJL0h4tpTBrB0Hg/edit?usp=sharing]Техническое задание[/url] Код сайт (с небольшими доработками) прилагаю

    PHPСайт на PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Серия правок в опенкарт

    Требуется внести серию правок в опенкарт. оплата почасовая. пока требуется пул работ на 20 часов. предварительно дам список задач, чтобы вы оценили.400 руб в час.только с опытом на опенкарте. учится и изучать опенакрт на моем ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интеграция с amoCRm

    Сущствует приложение написанное на PHP Yii Framework которое на данные момент выполняет следующие функции: 1. Логиниться в амоСРМ 2. Загружает подготовленный JSON файл который выполняет определенные действия в CRM и возвращает результат 3. Осуществляет импорт данных из csv ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработка сайта.

    $30

    Надо изменить корзину, добавить баннер с предложением перезвонить,  и исправить несколько ошибок. Корзина по типу этого сайта http://supergreen.ru/ .  3 этапа(корзина,доставка и оплата,подтверждение) , предложение добавить товара до  бесплатной доставки, заказ без регистрации(ФИО,телефон,email) и т.д. +  кроме корзины добавить ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад