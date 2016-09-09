Серия правок в опенкарт

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки118 просмотров
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Требуется внести серию правок в опенкарт. оплата почасовая. пока требуется пул работ на 20 часов. предварительно дам список задач, чтобы вы оценили.400 руб в час.только с опытом на опенкарте. учится и изучать опенакрт на моем проекте не надо.оплата поэтапная

7 лет назад
sergtrue
Сергей 
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов
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