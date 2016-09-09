Доработка функционала Prestashop

Требуется выполнить расширение функционала магазина:

Адрес: http://fashingreatness.ru/store

Сейчас на сайте категории носят названия бренд 1, бренд 2 и тд... но это

категории... Будут другие названия или эти удалены.. т.е. категории мы

понимаем как категории...

Бренды должны отображать производителей...

Сейчас на сайте 2 кнопки в шапке с названиями: категории, бренды.. но в

брендах дублируется вывод категорий - нужно исправить на вывод

производителей...

Бренды = производители

Дальнейший механизм.

На главной нажимаем категории - открывается выпадающий список категорий - как сейчас

Нужно чтобы при нажатии на категорию (один из пунктов списка) в этом списке появлялась карусель товаров из этой категории.

Без переходов на другую страницу, в этом же выпадающем меню - как на отрисовке

8 ячеек/продуктов из соответствующей директории... рандомно...

слева/справа стрелочки для листания + автоматическое листание + под

ячейками список страниц как на странице категории - нумерация имеющихся

"страниц" в которых по 8 картинок продуктов.

Под блоком брендов слева указать количество брендов на странице по отношению к общему количеству (например, 8/20).

Уже из карусели человек может перейти на страницу товара.

Такой же механизм по брендам (они же производители) + сортировка по фильтрам.

Принцип работы фильтра «Категории»:

1) Выбор категории из списка. Например, выбор “Dresses” или “Shoes’.

2) После выбора категории открывается блок со значками брендов, которые

производят Платья (Обувь) в случайном порядке (8 брендов на странице,

н-ное количество страниц)

Над блоком с брендами добавить фильтры в таком порядке:

- Brands (список брендов по алфавиту, верхняя строчка – строка поиска)

- Gender -> Men, Women

- Category -> .

Предварительный список категорий:

• Apparel

Outwear

Dresses

T-Shirts

Pants

Denim

…….

• Plus Size

• Bags

• Footwear

• Accessories

• Jewelry

• Lingerie

• Swimwear

Категории еще будут меняться, но нужно сделать предварительный вариант.

+ поправить пункт сортировки на странице категории - заменить пункты "от а

до я" и "от я до а" на список всех брендов/производителей.

адрес http://fashingreatness.ru/store

Если данная цена занижена - назовите приемлемую..