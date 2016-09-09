Доработка функционала Prestashop

Здравствуйте. Для сайта нужно сделать мини игру без использования флэша. Игра должна работать не только в основных браузерах, но и в мобильных. Принцип простой, есть лабиринт в котором разбросаны запчасти, надо их все найти на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется выполнить расширение функционала магазина:
Адрес: http://fashingreatness.ru/store
Сейчас на сайте категории носят названия бренд 1, бренд 2 и тд... но это
категории... Будут другие названия или эти удалены.. т.е. категории мы
понимаем как категории...
Бренды должны отображать производителей...
Сейчас на сайте 2 кнопки в шапке с названиями: категории, бренды.. но в
брендах дублируется вывод категорий - нужно исправить на вывод
производителей...
Бренды = производители
Дальнейший механизм.
На главной нажимаем категории - открывается выпадающий список категорий - как сейчас
Нужно чтобы при нажатии на категорию (один из пунктов списка) в этом списке появлялась карусель товаров из этой категории.
Без переходов на другую страницу, в этом же выпадающем меню - как на отрисовке
8 ячеек/продуктов из соответствующей директории... рандомно...
слева/справа стрелочки для листания + автоматическое листание + под
ячейками список страниц как на странице категории - нумерация имеющихся
"страниц" в которых по 8 картинок продуктов.
Под блоком брендов слева указать количество брендов на странице по отношению к общему количеству (например, 8/20).
Уже из карусели человек может перейти на страницу товара.
Такой же механизм по брендам (они же производители) + сортировка по фильтрам.
Принцип работы фильтра «Категории»:
1) Выбор категории из списка. Например, выбор “Dresses” или “Shoes’.
2) После выбора категории открывается блок со значками брендов, которые
производят Платья (Обувь) в случайном порядке (8 брендов на странице,
н-ное количество страниц)
Над блоком с брендами добавить фильтры в таком порядке:
- Brands (список брендов по алфавиту, верхняя строчка – строка поиска)
- Gender -> Men, Women
- Category -> .
Предварительный список категорий:
• Apparel
Outwear
Dresses
T-Shirts
Pants
Denim
…….
• Plus Size
• Bags
• Footwear
• Accessories
• Jewelry
• Lingerie
• Swimwear
Категории еще будут меняться, но нужно сделать предварительный вариант.
+ поправить пункт сортировки на странице категории - заменить пункты "от а
до я" и "от я до а" на список всех брендов/производителей.
адрес http://fashingreatness.ru/store
Если данная цена занижена - назовите приемлемую..
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