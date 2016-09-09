Устранить ошибки в коде сайта

Веб-программированиеЗавершен2 заявки169 просмотров
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Устранить ошибки, которые показывает валидатор https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fvsebani.kiev.ua%2F

7 лет назад
kolek13
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
rbarantsevich
Роман 
28 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$15
1 день
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