Редактирование сайта на платформе WP

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки163 просмотра
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ТЗ

1. Создание личного кабинета.

2. Прием платежей при помощи сервиса Robokassa

3. Сделать один календарь на всех тренеров и на все тренировке.

4. Заменить плагин для фото и видео

7 лет назад
wow88
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад