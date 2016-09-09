Скрипт мобильной витрины под товары из CPA сетей

Сделать скрипт мобильной витрины под товары CPA (на выбор: либо один товар, либо несколько как мини интернет магазин). В скрипте должны быть гибкие настройки по оформлению, чтобы под каждый товар можно было менять фон, цвет, картинки. В одну ячейку товара входит - фото/видео товара, описание, название, ссылка на товар, код ретаргетинга из соц.сетей.

Вот аналог, по примеру которого нужно сделать данную мобильную витрину под мои товары - www.befuy.com

Также вот пример www.cpain.ru (хороший функционал, простота использования, ничего лишнего, НО нет мобильной версии)