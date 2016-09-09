Внести правки на сайт на ModX Revo

$12
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки153 просмотра
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Добрый день! 

Нужно сделать несколько правок на сайте: 

- поправить порядок сортировки карточек в каталоге при повторных нажатиях, 

- удалить лишнюю полосу на карточке 

- зафиксировать слайдер в карточке на месте – сейчас он "прыгает" в зависимости от пропорций изображения

Более подробно распишу выбранному кандидату

Ссылка на сайт: goo.gl/ybZlcW

Срок сегодня до 16.00 по Москве

Бюджет 700 р.

MODX
7 лет назад
Nik9191
Никита 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад