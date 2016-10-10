необходимо запрограммировать презентацию на флеше (либо другой вариант программы) Слайдов около 45-ти Образец - примерно как во вложении применение - коммерческий агент будет запускать на своем планшете / компьютере и показывать презентацию потенциальному клиенту Нужны примерные сроки и стоимость
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен парсер для сбора информации с сайта объявлений.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо запрограммировать лендинг плюс страница каталога продукции с модулем заказа и оплаты продукции через сайт ( как интернет-магазин) единиц продукции около 10-ти Дизайн будет наш, с Вас верстка плюс программинг по функционалу - примерно http://landing.kiev.ua/ecokirp/#Закрыт7 лет назад
- $50
7 сентября была презентация iPhone 7 Вот мой сайт Macworld.com.ua, его не доделали Примерный бриф прикрепил нужно сделать красивую страницу предзаказа iPhone 7 до 14 сентября. Вот отсюда можно передрать http://icom.ua/iphone-7/ Тем кто не умеет соблюдать сроки не писать. Работы не ...Закрыт7 лет назад
Внедрить код формы подписки SmartResponder в подписную форму [url=http://nspclub.org/analiticheskiy-test-zdorovy]аналит теста[/url] ([url=https://drive.google.com/file/d/0B7LUdA-v2vEHdDRnZ0RGWUUzZG8/view?usp=drivesdk]https://drive.google.com/file/d/0B7LUdA-v2vEHdDRnZ0RGWUUzZG8/view?usp=drivesdk[/url] ) Т.е. чтобы после заполнения полей аналит теста помимо результатов теста на почту, приходило ещё письмо на подверждение подписки от смартреспондера. Т.е. нужно как-то совместить эти две ...Закрыт7 лет назад
Есть сайт на HTML5. 1. Необходимо сделать форму регистрации на сайте с возможностью регистрации через соц сети и обычно. 2. Сделать личный кабинет с базовым функционалом и админской частью. 3. Чат/переписку клиента и продавца внутри личного кабинета с ...Закрыт7 лет назад
Есть рабочий сайт по активному отдыху. Был нарисован новый дизайн, написан новый движок, и полностью сверстан. Требуется доработка, частичная верстка.Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
За темизацию вывода товара отвечает файл node--tovar.tpl.php Хочется под маленькими картинками (thumbnails) вывести атрибут картинки (значение alt или title, все равно). Прикреплены в архиве три файла: файл шаблона node--tovar.tpl.php, скриншот текущей ситуации и скриншот (приблизительный) как надо сделать.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо изменить карточку клиента в Битрикс 24. Есть карточка клиента в Битриксе стандартная. Есть новый макет, как должна выглядеть.( вышлю отдельно) Нужно запрограммировать новый вид карточки. ТЗ есть. Делаем следующими этапами. Сначала делаем шапку + вкладку обзор. ...Закрыт7 лет назад
Необходимо создать конструктор, похожий на maiki.ru/designer Требуется программист, умеющий создавать подобные конструкторы! Буду работать только с опытными людьми с отзывами, школьники и кидалы – не беспокойте 10 тысяч рублей – 3-4 дняЗакрыт7 лет назад
Парсер с выгрузкой информации на сайт. Парситься каждые 30 секунд определенная статистика с букмекерской конторы. Предоплатчикам прошу мимо. Оплата поэтапно . Работа не очень сложная.Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад