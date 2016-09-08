Доделать сайт на opencart

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка173 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

7 сентября была презентация iPhone 7

Вот мой сайт Macworld.com.ua, его не доделали

Примерный бриф прикрепил

нужно сделать красивую страницу предзаказа iPhone 7 до 14 сентября. Вот отсюда можно передрать

http://icom.ua/iphone-7/

Тем кто не умеет соблюдать сроки не писать.

Работы не так много, адекватный специалист справится максимум за 3 дня.

Есть ровно 6 дней до конца работы. Готов приступить к работе УЖЕ СЕГОДНЯ!!!

OpenCart
7 лет назад
sob1
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Заполнение формы + подписка на рассылку (Smartresponder)

    Внедрить код формы подписки SmartResponder в подписную форму [url=http://nspclub.org/analiticheskiy-test-zdorovy]аналит теста[/url] ([url=https://drive.google.com/file/d/0B7LUdA-v2vEHdDRnZ0RGWUUzZG8/view?usp=drivesdk]https://drive.google.com/file/d/0B7LUdA-v2vEHdDRnZ0RGWUUzZG8/view?usp=drivesdk[/url] ) Т.е. чтобы после заполнения полей аналит теста помимо результатов теста на почту, приходило ещё письмо на подверждение подписки от смартреспондера. Т.е. нужно как-то совместить эти две ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подключить личный кабинет на сайт HTML5

    Есть сайт на HTML5. 1. Необходимо сделать форму регистрации на сайте с возможностью регистрации через соц сети и обычно. 2. Сделать личный кабинет с базовым функционалом и админской частью. 3. Чат/переписку клиента и продавца внутри личного кабинета с ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подправить шаблон вывода товара в Drupal 7

    За темизацию вывода товара отвечает файл node--tovar.tpl.php Хочется под маленькими картинками (thumbnails) вывести атрибут картинки (значение alt или title, все равно). Прикреплены в архиве три файла: файл шаблона node--tovar.tpl.php, скриншот текущей ситуации и скриншот (приблизительный) как надо сделать.

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Необходимо изменить карточку клиента в Битрикс 24

    Необходимо изменить карточку клиента в Битрикс 24. Есть карточка клиента в Битриксе стандартная.  Есть новый макет, как должна выглядеть.( вышлю отдельно)  Нужно запрограммировать новый вид карточки.  ТЗ есть. Делаем следующими этапами. Сначала делаем шапку + вкладку обзор. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать конструктор, похожий на maiki.ru/designer

    Необходимо создать конструктор, похожий на maiki.ru/designer  Требуется программист, умеющий создавать подобные конструкторы!  Буду работать только с опытными людьми с отзывами, школьники и кидалы – не беспокойте  10 тысяч рублей – 3-4 дня

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсер с выгрузкой

    Парсер с выгрузкой информации на сайт. Парситься каждые 30 секунд определенная статистика с букмекерской конторы. Предоплатчикам прошу мимо. Оплата поэтапно . Работа не очень сложная.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • PHP-скрипт

    Нужен PHP-скрипт для авторизации на сайте госуслуг  https://www.gosuslugi.ru/ Входные данные: логин (телефон, email или снилс) и пароль  Выходные данные: скачанная страница из личного кабинета  Токена для работы через OAuth у меня нет.  Алгоритм работы скрипта следующий: в конфиге я ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Wp корректировки

    КОРРЕКТИРОВКИ  Кнопка Бесплатный звонок – в шапке сайта. должна работать, переименовать на "ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК", после заказа должен начаться отсчет времени "5 минут"  Город сделать кликабельным, город должен определяться по IP и список городов должен быть как у ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Большой проект на Laravel

    Нужен PHP-девелопер с опытом работы на Laravel. Суть проекта: - онлайн биржа услуг (тематика: солнечные батареи) - все страницы сайта уже прорисованные и сверстанные - конкретное ТЗ для точной оценки стоимости отправлю в ЛС. (Можно обговорить вопросы по скайпу). Интересует ...

    Laravel
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад