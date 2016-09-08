Создать конструктор, похожий на maiki.ru/designer

Нужен PHP-скрипт для авторизации на сайте госуслуг https://www.gosuslugi.ru/ Входные данные: логин (телефон, email или снилс) и пароль Выходные данные: скачанная страница из личного кабинета Токена для работы через OAuth у меня нет. Алгоритм работы скрипта следующий: в конфиге я ...