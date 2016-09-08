Битрикс, собственная логика вывода цен.

Необходимо в редакции "Бизнес" битрикс. реализовать, доработать код в котором задать такую логику расчета цен:

- есть два типа цен базовая и минимальная. У клиента по договору скидка на весь товар 20% от базовой, но не ниже минимальной цены. Например есть цена у товара базовая 1000 руб. минимальная 750 , 1000-(20%) = 800, выводим эту цену 800 руб. Другой товар цена тоже 1000 руб. но минимальная цена 820. 1000-(20%) = 800, выводим минимальную 820 руб .

как я предполагаю это изменить надо код обработчика события OnGetOptimalPrice

можете ли вы это сделать.. В какие сроки и сколько это будет нам стоить?