Битрикс, собственная логика вывода цен.

Имеется интернет-магазин на друпал 6( нашмаг24.рф), периодически возникают вопросы по функционалу и возможностям. Нужна помощь. Хотелось бы получить консультацию на сегодняшний день по следующим вопросам: В карточке товара есть оптовая цена, которая не видна обычному покупателю. Как ...
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Необходимо в редакции "Бизнес" битрикс. реализовать, доработать код в котором задать такую логику расчета цен:
- есть два типа цен базовая и минимальная. У клиента по договору скидка на весь товар 20% от базовой, но не ниже минимальной цены. Например есть цена у товара базовая 1000 руб. минимальная 750 , 1000-(20%) = 800, выводим эту цену 800 руб. Другой товар цена тоже 1000 руб. но минимальная цена 820. 1000-(20%) = 800, выводим минимальную 820 руб .
как я предполагаю это изменить надо код обработчика события OnGetOptimalPrice
можете ли вы это сделать.. В какие сроки и сколько это будет нам стоить?
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