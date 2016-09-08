На сайте на основе битрикс установить определение города.

На сайте на основе битрикс (zeon-it.ru) установить авто-определение города по ip адресу,

в зависимости от региона должен выводиться определенный номер и контактные данные.

Пользователю должно выходить окно подтверждения с возможностью смены города,

при заполнение его города должно быть автозаполнение как в примере.

Примеры во вложении