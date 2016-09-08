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На сайте на основе битрикс установить определение города.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте на основе битрикс (zeon-it.ru) установить авто-определение города по ip адресу,
в зависимости от региона должен выводиться определенный номер и контактные данные.
Пользователю должно выходить окно подтверждения с возможностью смены города,
при заполнение его города должно быть автозаполнение как в примере.
Примеры во вложении
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