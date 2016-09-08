Сделать мобильную версию сайта

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок120 просмотров
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Добрый день, требуется сделать небольшую мобильную версию сайта гостиницы

Опыт работ с примерами обязателен.

Присылайте скайп для переписки.

7 лет назад
lexxcorp
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
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