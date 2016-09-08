Сделать мобильную версию сайта

Доброе утро! Есть сайт на Wordpress, требуется натянуть на него готовую верстку и встроить скрипт вывода информации написанный на PHP + MYSQL с использованием MVC патерна. Только проверенные люди с отзывами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, требуется сделать небольшую мобильную версию сайта гостиницы
Опыт работ с примерами обязателен.
Присылайте скайп для переписки.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Мы делаем небольшой SaaS сайт, по функционалу похожий на Survey Monkey. Уже есть прототип ( [url=http://52.20.61.97/m/ ]http://52.20.61.97/m/ [/url]), которой необходимо доработать. Сайт сделан на базе UserFrosting, используется PHP (Model-View-Controller), Twig, MySQL, JavaScript. В перспективе объём работ на ...Закрыт7 лет назад
Ищу PHP программиста+верстальщика в одном на доработки проекта. Проект на иностранном языке Иврите но в коде все на английском (в i18n), на почасовую оплату т.к. доработки постоянно пополняются. [b]Обязательные требования:[/b] Yii Framework 2 - JS, jQuery естественно - Git ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть гугловский сервис капчи - https://www.google.com/recaptcha. Одна из его версий характерна предложением кликнуть на галочку "Я не робот". Если дальше Google вас посчитает роботом, то предложит выбрать несколько картинок по определенному заданию (дома, дорожные знаки, ...Закрыт7 лет назад
Требуется установить на сайт калькулятор одежды по параметрам. Посетитель сайта вводит свои данные (рост, объем талии и прочее) а программа показывает подходит ли ему какой-нибудь размер или надо изменить какой-то параметр. Или может быть указать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно поправить скрипт на сайте (на джумле) для выгрузки товаров в Яндекс.Маркет для VirtueMart.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно по набору данных (ERD – диаграмме и логической схеме триггеров) сконструировать базу и HTML-интерфейс к ней. Голый, без дизайна, на бутстрапе. Оплата и выставление задания только через сайт, после подписания NDA. Прислать ссылки на Ваши ...Закрыт7 лет назад