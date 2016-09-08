PHP Программист на доработки проекта

Есть гугловский сервис капчи - https://www.google.com/recaptcha. Одна из его версий характерна предложением кликнуть на галочку "Я не робот". Если дальше Google вас посчитает роботом, то предложит выбрать несколько картинок по определенному заданию (дома, дорожные знаки, ...
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Ищу PHP программиста+верстальщика в одном на доработки проекта.
Проект на иностранном языке Иврите но в коде все на английском (в i18n), на
почасовую оплату т.к. доработки постоянно пополняются.
Обязательные требования:
Yii Framework 2
- JS, jQuery естественно
- Git (Bitbucket)
- Верстка под мобильные
Желательные доп знания:
- Натяжка на Wordpress, написание плагинов
- Angular
Оплата PayPal / WebMoney.
Присылайте свое резюме, портфолио, цену в час, контакты и программу по которой предпочитаете работать для учета времени работы.
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