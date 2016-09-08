Требуется доработка афилайте сайта турагенства на WP

Требуется доработка афилаите саита турагенства бронирования отелей и авиабилетов

на WP до полного выполнения цикла бронирования на моем саите

сделать клиентскую форму ,имя адрес телефон емаил

бронирование можно сделать не позднее 24 часов до вылета и заселения в гостиницу

после выбора клиентом нужнго направления и заполнения клиентских данных ему

на емайл высылаеться потверздение резервации и способы оплаты резервации

после оплаты клиентом резервации высылаеться номер резервации и адрес время и другая информацыя по отелю

сделать личный кабинет для клиентов.

В админ панели создать учет заказов,клентов,возможностть устанавливать

индивидуальную скидку клиенту статистика оплачен не оплачен авиабилет

отели

Можно взять одно из этих приложений для создания клиентской формы

http://formcraft-wp.com

https://ninjaforms.com

https://formidablepro.com