Ускорить (оптимизировать) загрузку лендинга

$15
Веб-программированиеЗавершен3 заявки223 просмотра
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Необходимо ускорить загрузку сайта на стационарном и моб. устройствах.

Анализ сайта на  http://pr-cy.ru/speed_test/ показал 76% на стационарном и 66% - на телефоне.

Ссылка на лендинг: http://intensiv.knifemako.com/

7 лет назад
Viktoriya180889
Виктория 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
21 день назад
Выбранный исполнитель
lateful
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$15
2 дня
Благодарю за проделанную работу! Сразу видно, что специалист. Приятно удивила скорость работы, а также за советы во время коммуникации. Обязательно будем сотрудничать в будущем!
В первую очередь хочется сказать, что заказчик прислушивается к мнению исполнителя. Быстро нашли общий язык, грамотно поставленная задача. Заказчик всегда на связи и никуда не пропадает. Сотрудничеством доволен!
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