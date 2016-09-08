Ускорить (оптимизировать) загрузку лендинга

Надо разработать API используя хорошую объектную архитектуру проекта, желательно DDD. Рассчитываем на ставку в 4-5 уе за условный час. Напишите по пунктам о себе: 1. Ваш возраст. 2. Сколько лет занимаетесь программированием. 3. Семейное положение (жена/муж/дети). 4. Сколько часов в неделю можете ...
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Необходимо ускорить загрузку сайта на стационарном и моб. устройствах.
Анализ сайта на http://pr-cy.ru/speed_test/ показал 76% на стационарном и 66% - на телефоне.
Ссылка на лендинг: http://intensiv.knifemako.com/
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