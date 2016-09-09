Скопировать страничку

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Веб-программированиеЗавершен11 заявок203 просмотра
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7 лет назад
iconmax363
Максим 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
romadov
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
12 часов назад
7 лет назад
$10
1 день
Работой доволен. По факту выполнено даже больше, чем было в ТЗ - по инициативе исполнителя, это всегда приятно. Рекомендую!
Отличный заказчик! Оплатил даже раньше, чем я завершил работу) Коммуникация на высшем уровне!
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