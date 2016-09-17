Создание личного кабинета

Веб-программированиеЗавершен6 заявок165 просмотров
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Необходимо создать личный кабинет на самописный сайт на cms.

Сайт http://dog-shop.kiev.ua/ 

Во Вложении - ТЗ на личный кабинет.

7 лет назад
balin_ivan
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
AndrewT
Андрей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад
$100
3 дня
Очень довольны работой с Андреем! Поскольку у нас самописная платформа, то у нас вылазило много неучтенных моментов при создании Личного кабинета, которые Андрей оперативно решал сам и предлагал варианты решения. Всегда был на связи и быстро решали все оперативные вопросы. Теперь будем привлекать Андрея ко всем возможным работам )
Рекомендую Ивана как клиента который знает чего хочет, принимает активное участие в работе, внимательно относится к исполнителю. Рекомендую к сотрудничеству. И желаю всяческих профессиональных и жизненных успехов!
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