Создание личного кабинета

Очень довольны работой с Андреем! Поскольку у нас самописная платформа, то у нас вылазило много неучтенных моментов при создании Личного кабинета, которые Андрей оперативно решал сам и предлагал варианты решения. Всегда был на связи и быстро решали все оперативные вопросы. Теперь будем привлекать Андрея ко всем возможным работам )