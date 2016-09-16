Добрый день всем. После обновлений (WordPress, Woocommerce и Visual Composer) перестали работать кнопки «Перейти к оформлению заказа», «Обновить корзину» и «Применить купон» на странице корзины. Сайт: mypostland.ru Кнопки не работают тут: mypostland.ru/cart/ Задача: 1. Выявить баг и подробно описать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать Сайт-каталог на wordpress .
Есть сайт для примера !
С удовольствием рассмотрим портфолио начинающих фрилансеров .
Тематика сайта -женская одежда .
Бюджет 3000рубл
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