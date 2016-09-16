Сайт каталог

Веб-программированиеЗавершен6 заявок204 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать Сайт-каталог на wordpress . 

Есть сайт для примера ! 

С удовольствием рассмотрим портфолио начинающих фрилансеров . 

Тематика сайта -женская одежда .

Бюджет 3000рубл

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
wppw
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$40
1 день
Работа выполнена в срок , всем рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству