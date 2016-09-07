Доработать плагин cloudflare-cache-purge

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка125 просмотров
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Необходимо доработать данный плагин 

https://wordpress.org/plugins/cloudflare-cache-purge/

нужно чтобы он отправлял запрос на очистку ссылки не только такого типа https://site.com/*/ а и такого https://site.com/*/?f

7 лет назад
maratp
45 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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