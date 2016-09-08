Необходимо собрать личный кабинет пользователя используя популярный фреймворк (yii). Основные задачи - показ для зарегистрированных пользователей статистики по их проектам, биллинг, дашборд со статистикой генерируемой скриптами.

Разделение пользователей: 3 типа пользователей

1- Администратор он видит всех пользователей может ими управлять (отключать-включать доступ) и видеть некоторую дополнительную информацию по каждому пользователю (статистику, регистрационные данные пользователей, биллинг), назначать менеджеров.

2 - Клиент. Видит только свои данные. Может редактировать базовую информацию о себе.

3 - Менеджер. Видит некоторую информацию клиентов (статистику, регистрационные данные пользователей, биллинг). Не может отключать пользователей.

Личный кабинет должен иметь:

- Запрос на регистрацию с подтверждением на емайл. Контакты отправляются на емаил менеджеру, дальше менеджер создает учетную запись и отправляет логин с паролем по почте)

- Мультиязычный интерфейс

-Персональные уведомления от администратора или менеджера

- Биллинг у каждого клиента

- Дашборд при входе в личный кабинет с некоторой информацией\

- Дизайн кабинета админка bootstrap