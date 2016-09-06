Портал обучения и тестирования на WordPress

Есть готовый премиум шаблон, с готовым стандартным функционалом(если будет удобно – можете использовать свой шаблон, если это проще). Необходимы следующие доработки: Добавить несколько полей в личный профиль пользователя Добавить таймер к прохождению тестирования (Quiz) Добавить ограничение по количеству прохождений тестов (раз в месяц) Добавить рандомизацию вопросов тестов (всего 20, но выводятся 10 в случайном порядке из присвоеных) – есть стандартная функция количество выведенных вопросов, осталось доработать рандомизацию. Добавить возможность пользователю после прохождения теста получить форму отчетности: 1)ФИО 2)Список вопросов на которые от ответил не правильно (с его не верными ответами) 3)Дата проведения теста 4)Время начала/завершения теста 5)Результат теста сдал/не сдал Пользователь в профиле должен видеть какие тесты он сдал/не сдал/не приступал к сдаче. Сохраняются только последние результаты тестирования. В дальнейшем нужно будет разработать отчетность для администратора системы по пользователям/тестам. По пользователю – какие тесты он сдал/не сдал/не приступал По тестам – список пользователей, которые прошли/не прошли

Есть премиум шаблоны с готовыми тестами и некоторыми доп функциями.