Прошу скачать ТЗ, в нем есть описание и ссылки на макеты. Очень важна производительность, и скорость даже при нагрузках. Поэтому предлагайте свои варианты реализации, почему и т.п. В будущем будут добавляться еще сервисы. Поэтому нужен ответственный, заинтересованный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
надо сделать рип на wp, страниц там около 20. Пишите цены, работы на 1 день
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