Доработать сайт на Drupal

Требуется специалист по Drupal, для того чтобы внести доработку на уже существующем сайте.

Если коротко, доработка такая: нужно сделать или установить модуль слайдера по нашему дизайну, чтобы товары в него ставились из админ части, ну и соответственно сверстать данный слайдер. Я всё скину подробнее.